Flavia Pintos sobre su tensa nota con Furia: “Me dijo que le pregunté pelotudeces”

El evento de la Cena de los Famosos causó un revuelo en el Río de la Plata con Furia. La exparticipante de Gran Hermano se enojó con la prensa uruguaya y amenazó con abandonar la gala benéfica.

Flavia Pintos, quien fue una de las periodista que tuvo un cruce con la mediática, estuvo en Algo Contigo y contó los motivos por los que Furia abandonó su nota para Twister. “Fue una noche compleja. Salió sexta, ella fue una de la convocadas. Arranqué súper bien con la entrevista. Decía que lo había ganado. Ella estaba enfrascada en que había ganado. Los furiosos me están matando”, comenzó.

“La hice recapacitar. Ella seguía diciendo que era sexta. Yo no puedo permitir que ella diga una falacia. Lo único que hice fue aclarar. Los argentinos siempre están en algún lio”, agregó la periodista.

Luego, la conductora reveló la frase que le dijo la exjugadora del reality argentino fuera de cámara: “Termino la nota y me dijo: 'ya te di demasiado para que me sigas preguntando pelotudeces.’ Después me dijo boluda. Ella pedía que sacáramos el rollo. El material está no se borra nunca. Pidió que borraran todo”.

“Cuando arranqué la entrevista me preguntó para que canal trabajaba. No tolera a nadie que le pueda decir como en mi caso que salió sexta. Nunca me imagine el revuelo. Era predecible es la actitud que ella tiene en la vida. Cualquier cosa que le digieras lo iba a tomar a mal. Festejé como un gol cuando se fue. Le recordé su número en el juego”, cerró.