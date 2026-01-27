Pantallazo

Figura de Pasión de Carnaval no formará parte del ciclo en 2026: “Decisiones ajenas a mí”

Este lunes dio inicio a un nuevo concurso de carnaval y, como hace varias décadas, la transmisión oficial estuvo a cargo de Tenfield, con la conducción de Nelson Burgos y Rosario Rodríguez, desde los estudios de VTV. En tanto, Peke Sander y Marcelo Fernández lideraron la transmisión desde el Teatro de Verano Ramón Collazo.

Sin embargo, sorprendió la ausencia de una de las comunicadoras más emblemáticas del ciclo, Mariana Romano, quien, tras el desfile del pasado jueves, en el cual formó parte de los móviles, anunció en redes sociales que abandona el proyecto.

“Después de 18 años de pertenecer al equipo de Pasión de carnaval, en el 2026 no seré parte del mismo”, escribió en un sentido mensaje.

“Este programa que tanto disfruté, haciendo un trabajo que me apasiona y que me ha dejado, entre otras cosas, la familia que hoy formé y agradezco infinitamente”, agregó.

En esta línea, Romano, que además se desempeña como productora del programa La mañana en casa (Canal 10), dejó en claro que los motivos la exceden: “Decisiones ajenas a mí hacen que este año tenga que disfrutar la fiesta de otra forma”.

Además, extendió la gratitud hacia los demás integrantes que forman parte de la fiesta popular: “Quiero agradecer a todos los carnavaleros por el respeto y cariño para con mi trabajo, al público por estar siempre del otro lado apoyando, a mis compañeros, delante y detrás de cámaras (muchos han pasado en estos 18 años, y todos fueron muy valiosos)”.

“Gracias, carnaval, sos la fiesta más linda del mundo y mi amor por vos no va a morir nunca”, sentenció.

