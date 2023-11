Fernando Vilar sobre Canal 4: “Me alegra que ande mal de rating, me echaron como una rata”

Pantallazo

Fernando Vilar estuvo de invitado en La super tarde de Radio Oriental. El periodista, que hoy tiene un programa de radio en FM Hit (De primera mano) y en Universal (Dato y relato), recordó cuando lo desvinculación de Canal 4 en el 2015 tras trabajar 24 años en la emisora.

El presentador contó cómo se enteró de su salida de Telenoche: “En su momento para ser políticamente correcto dije lo que dije, a mí me echaron. No la veía venir. ¿Quién les va a mantener el rating que tiene Telenoche? Y me sacaron. Yo fui hacer un planteo con el nuevo director (Walter Carlos Romay) a decirle que tenía que tomar nuevas decisiones en Telenoche. El tipo me miraba, éramos amigos y jugamos al fútbol juntos. Me mira (Romay) y me dice: 'Fernando ya hemos tomado muchas medidas, algunas tan importantes que ni siquiera nos animamos a comunicarlas. La primera y más importante es prescindir de vos'”, comenzó.

Luego, el conductor habló de cómo lo afectó quedar fuera del noticiero central de Canal 4:“Me hizo un gran favor, pero ese primer año fue terrible por lo malo. Todo lo que pienses fue horrible, el teléfono no sonaba. Me hubiera gustado irme de otra manera. De hecho, el Canal 4 cumple unos años después 60 años de Telenoche y en el repaso de la historia Vilar no apareció, No me jodan 24 años cortando el bacalao en Canal 4 y en la gráfica del tiempo no existo”.

“No lo miro más a Canal 4, lo saque de la canalera. No sé en que anda. Me alegra que el rating no sea muy bueno, mejor para mí. Me alegra que ande mal de rating. Cómo me voy a alegrar que le vaya bien a una empresa que me echó como a una rata, como una cucaracha”, disparó.

“Hay vida más allá de un canal de televisión y de un informativo de televisión. Tengo mucha gente querida ahí, pero también la gente que quiero que están de ahí están de acuerdo que le vaya mal al canal porque nunca se tragó que me hayan echado, la gente bien. Hay muchos soretes que andan deambulando por ahí que están locos de la vida porque un día me echaron a mí porque era de los que los hacía laburar”, agregó.

Sobre el final, el comunicador fue consultado si volvería a ser la cara visible de otro informativo. “No, ahora no. Le digo que no. Ahora mi prioridad son otras cosas y no el dinero”, concluyó Fernando Vilar.