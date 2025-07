Fernanda Iglesias cruzó a Yanina y mostró el audio de la mujer vinculada a Diego Latorre

Pantallazo

La polémica por una supuesta infidelidad de Diego Latorre sumó un nuevo capítulo tras la difusión de audios que involucran a una mujer señalada como la tercera en discordia. El material fue expuesto por Puro Show, en el que se reveló una conversación entre Fernanda Iglesias y quien sería la mujer en cuestión.

Según trascendió, la grabación había sido guardada durante meses por Iglesias y, tras las repercusiones mediáticas, decidió compartirla. En ella, la protagonista detalla un encuentro con el exfutbolista en un hotel, dejando entrever un vínculo más personal de lo que se había insinuado inicialmente.

“Fuimos a un hotel de un amigo de él”, se la escucha decir, en un testimonio que busca dejar en claro su versión de los hechos.

En el audio, la mujer relata cómo fue el contacto con Latorre, con quien compartió el viaje de egresados en 1986: “Me lo vengo guardando y tenía ganas de (contarlo). (...) Nos vimos una sola vez en Buenos Aires”.

Pese a que en Salvense quien pueda (América TV) Yanina Latorre decidió poner al aire audios donde esta misma mujer negaba un vínculo romántico con su esposo, las declaraciones expuestas por Puro Show parecen ir en dirección contraria. “No es ninguna infidelidad la que ocurrió. Eso es lo que te puedo decir. Nada que ver con una infidelidad. Hubo un reencuentro de compañeros, eso lo que dijo Fernanda es correcto”, afirmaba en uno de esos audios.

Sin embargo, en el nuevo material, la mujer ofrece detalles que alimentan las dudas: “Fue a modo de una anécdota inocente, como después de tantos años… pasaron treintipico de años, contactarme con un chico que le fue bien, que triunfó en el fútbol, qué sé yo. De eso se trató nada más”, comentó.

Más adelante, deslizó una interpretación personal sobre el vínculo de Latorre con su esposa: “Es evidente que él no buscaba amante. Obvio, no nos vimos en un lugar público del hotel. A veces las personas necesitan salirse de la fantasía y conectarse con la realidad. Me parece que está muy solo”.

En otra parte del audio, hace referencia a Yanina Latorre: “Yo la veo a la mujer en los programas. Él no la nombraba mucho. Son acuerdos, como cualquier matrimonio. (...) Los hombres no quieren soltar por miedo, la soledad no se la banca cualquiera. Estoy separada hace cuatro años, pero a mí no me interesa una persona casada”, aseguró.

El relato cierra con una reflexión sobre el comportamiento del exfutbolista: “No tenía ninguna necesidad de hacer lo que hizo. La verdad es que se expuso. Hace dos meses que no me habla... No me acuerdo. La semana que viene voy a Buenos Aires, pero no le avisé. (...) Me dijo que le avise, pero no está ahí, está trabajando”, concluyó.

