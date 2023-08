Fátima Flórez respondió qué pasaría si llegara a ser la primera dama de Javier Milei

Pantallazo

La amistad entre Fátima Flórez y Javier Milei se transformó en algo más. La pareja confirmó a los medios rioplatenses que hace más de 45 días están saliendo. La actriz hizo un móvil para El diario de Mariana y habló acerca de qué pasaría si llegara a ser primera dama.

“¿Te imaginás en ese rol?”, le consultó Mariana Fabbiani a la humorista, que estuvo reunida con Marcelo Tinelli. “No me gusta pensar en ese tipo de cosas… Nada. Estoy tranquila, viviendo un momento muy lindo, como ya saben. Estoy muy feliz”, respondió Flórez.

“Obviamente sé que viene bien él y está muy bien posicionado, pero no se me ocurrió. No pienso en eso de primeras damas. Realmente, entre nos, me parece un poco una tilinguería”, agregó la comediante argentina.

“Estoy pasando un momento lindo, feliz. No tengo mucho más para decir que eso. Vine acá por una reunión con Marcelo y con Chato y el Hoppe”, fueron las palabras de Fátima Flórez sobre su relación con Javier Milei.

El economista argentino fue el candidato más votado en las PASO, las elecciones primarias de Argentina. El político de La Libertad Avanza venció a Juntos por el Cambio y Unión por la Patria con el 30% de los votos.

Fátima Flórez se separó de Norberto Marcos a principios de 2023. La actriz estuvo 22 años en pareja con el productor teatral, quien también era su mánager. Milei salió con la cantante Daniela entre 2018 y 2019. En su momento, la pareja se hizo muy mediática y hablaron sin miedo en varios programas de la televisión argentina sobre el sexo tántrico.

?? Exclusivo: por primera vez habla Fátima Florez



???"Estoy viviendo un momento muy lindo"



???"Voy a seguir adelante con mi trabajo"



Cc @ddm_ok #DDM pic.twitter.com/xjiStbXmrb — América TV (@AmericaTV) August 29, 2023