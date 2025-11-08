Falleció la esposa de Alfredo Dante, periodista de Canal 10: “Excelente compañera de ruta”

Pantallazo

El periodista Alfredo Dante comunicó en sus redes sociales que en las últimas horas falleció su esposa Andrea, luego de una larga lucha contra el cáncer. El comunicador la recordó con un emotivo video y la despidió mediante un mensaje y una reflexión.

“Hace más de un año te dieron lo que, al final, fue tu sentencia de muerte. Peleaste como te salió. Con Santi [hijo], acompañamos como pudimos. Me quedo con tu frase ‘me voy en paz’ y con la de uno de los médicos que te atendió, que, al ver la entereza y madurez de Santi, me dijo: ‘Se ve que con Andrea hicieron un buen trabajo’”, escribió.

El conductor de Arriba gente (Canal 10) la definió como una “gran madre” que “renunció a su profesión y a su trabajo para cuidar los primeros años” del hijo de ambos.

“Fuiste una excelente compañera de ruta. Estuviste a mi lado en varios madrugones y entendiste desde el día uno que ser la pareja de un periodista tenía sus complejidades. Te vamos a extrañar mucho. Mucho”, redactó.

Sobre el final de su mensaje, Dante trasladó “una reflexión y un pedido”. En primer lugar, valoró la aprobación de la ley de muerte digna, porque el tramo final de la “enfermedad de mierda” que le tocó padecer a su esposa es “un calvario para quien la padece y para su entorno”.

Por último, envió un mensaje a las mujeres. “A las mujeres que lean esto: háganse las mamografías de control. No esperen, no dejen para después; puede ser tarde, como lo fue para Andrea”, finalizó.

Varios colegas y compañeros de trabajo como Carolina García, Lorena Bomio, Magdalena Prado, Roberto Moar, Sebastián Giovanelli, Ana Durán, Patricia Martín, Yisela Moreira y Nicolás González enviaron sus mensajes de apoyo a la figura de Canal 10.

