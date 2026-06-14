Falleció Mario “Chichito” Cabral, referente del candombe y la música uruguaya

Mario “Chichito” Cabral, músico, compositor y percusionista fundamental de la música popular uruguaya, falleció este sábado a los 89 años.

Nacido en el barrio Cerrito de la Victoria el 24 de diciembre de 1936, Cabral fue una de las figuras centrales en el desarrollo del candombe y su integración a nuevas expresiones musicales desde la década de 1960.

Fue integrante y fundador de grupos emblemáticos como El Kinto, Tótem, 03, Gula Matari, Pa’ Chimasa y Los Tocadores, además de participar en otras experiencias musicales que marcaron la evolución de la música uruguaya contemporánea.

Junto a músicos como Eduardo Mateo y Ruben Rada, tuvo un papel decisivo en la incorporación del ritmo del candombe a las tumbadoras. También fue uno de los creadores de “el toco”, una forma rítmica que luego se extendió entre varias generaciones de percusionistas.

Su legado como compositor incluye canciones que pasaron a formar parte del repertorio popular uruguayo. Entre ellas se encuentran “Don Pascual”, “Orejas”, “El sombrero blanco”, “Silbando Ansina”, “Los colores” y “Mi barrio lindo”, el candombe dedicado a La Mondiola que se convirtió en una de sus obras más reconocidas.

En las últimas horas, músicos y colegas destacaron en las últimas horas la influencia de su trabajo y el peso de su aporte en la construcción de una identidad musical uruguaya vinculada al candombe y a las raíces afrodescendientes.

Cabral también era padre del artista urbano Felipe “Plef” Cabral, asesinado en 2019 en Punta Gorda.

Con una trayectoria de más de seis décadas, dejó una marca profunda en la música nacional. Su obra continúa presente en canciones que siguen siendo interpretadas por músicos y aficionados en todo el país.