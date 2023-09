Exnovia de Milei que vive en Uruguay: “Me quedé con ganas de conocerlo más”

Pantallazo

La comunicadora argentina Romina Seferian habló del breve romance que mantuvo con el candidato a presidente argentino Javier Milei. Seferian ahora vive en Punta del Este y recordó, en entrevista con TV Show, que conoció al político cuando ella trabajaba en Polémica en el bar.

“Me enamoró de él su inteligencia y sabiduría. Y te diré que me quedé con ganas de conocerlo más. Era muy divertido también”, acotó la modelo. Ante la consulta de si “era muy intenso”, Seferian respondió que sí pero sostuvo que no fue por esto que el vínculo llegó a su fin. “Terminó porque después apareció en la TV bailando una canción con Daniela Mori y lo vinculó a Moria Casán. ¿Qué onda? No entendía mucho y dejamos”, recordó.

Seferian destacó que Milei es una “buena persona” y “súper recto”, pero “cuando se enoja arde Troya”. Sobre la relación del argentino con la artista Fátima Flores, la modelo consideró que no cree que sea verdad. “Me parece que es para tener más notoriedad”, agregó.

