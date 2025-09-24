Exestrella de Nickelodeon fue vista en situación de calle y lanzan campaña solidaria

Pantallazo

Tylor Chase, conocido por su entrañable papel como Martin Qwerly en Manual de supervivencia escolar de Ned, fue visto recientemente en situación de calle en California. Las imágenes del actor, que hoy tiene 36 años, recorrieron las redes sociales y despertaron conmoción entre los fanáticos que lo recuerdan por su paso por Nickelodeon en los años 2000.

Chase formó parte del elenco de una de las series juveniles más queridas de la época, destacándose por su papel excéntrico y carismático. Sin embargo, su presente contrasta de forma dura con aquella etapa frente a las cámaras. Fue reconocido en la ciudad de Riverside, con un aspecto visiblemente deteriorado y viviendo en condiciones precarias..

La noticia conmovió a miles de usuarios en redes sociales, muchos de ellos seguidores de la serie que marcó su infancia o adolescencia. La repercusión no se hizo esperar, y rápidamente surgió una iniciativa solidaria para asistirlo.

Una fanática lanzó una campaña en la plataforma GoFundMe con el objetivo de recaudar fondos para brindarle ayuda concreta. Según explican los organizadores, el dinero se destinará a conseguirle una vivienda temporal, comida, productos de higiene, ropa y acompañamiento para que pueda reencaminar su vida. En la descripción de la campaña, se lo describe como “un alma bondadosa y resiliente que merece una segunda oportunidad”.

El caso de Tylor Chase vuelve a poner en agenda las dificultades que enfrentan muchos actores infantiles una vez alejados de la fama. Si bien brillaron en su juventud, no todos logran mantenerse en el medio o adaptarse a una vida fuera del espectáculo. En este caso, la comunidad de seguidores se ha movilizado con rapidez para intentar tenderle una mano.