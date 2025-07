Eunice Castro reveló que la productora de Tinelli “demoró” en pagarle: “Tuve que insistir”

En las últimas semanas, la productora LaFlia, liderada por Marcelo Tinelli, se vio envuelta en una polémica debido a los retrasos en el pago de sueldos a varios trabajadores y artistas que formaron parte de sus ciclos.

Florencia Peña fue una de las primeras en denunciar públicamente que la productora le adeudaba dinero, incluyendo una deuda que también alcanzaba a su hijo Juan, quien participó en el programa Cantando 2024. La actriz adelantó que iniciaría acciones legales para reclamar lo que les corresponde.

Por su parte, Luisa Albinoni se sumó a las quejas a través de sus redes sociales y, tras expresar su reclamo, reveló que finalmente le realizaron el depósito pendiente.

En tanto, Eunice Castro, invitada recientemente al programa Vamo arriba que es domingo habló sobre su experiencia con la productora: “Me pagó, demoró un poco en aquel momento, tuve que insistir un poco, tuve un poco de miedo pero me pagó y me pagó muy bien”, contó la comunicadora uruguaya, quien trabajó en el Bailando en 2008.

