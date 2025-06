Escándalo entre Wanda y Mauro Icardi: llegó la policía al edificio de la modelo

Pantallazo

El enfrentamiento judicial y mediático entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó este viernes, 27 de junio, un nuevo y tenso capítulo. A pesar de la reciente decisión del Juzgado Civil N.º 106, que habilita al futbolista a compartir siete días con sus hijas bajo supervisión legal, el encuentro no pudo concretarse.

El delantero del Galatasaray se presentó en el edificio Chateau Libertador con la intención de cumplir lo dispuesto por la Justicia. Sin embargo, según trascendió, Wanda se negó a entregar a las niñas, lo que generó una escalada inmediata en el conflicto.

Durante la cobertura en vivo de Intrusos (América TV), una de las movileras del programa compartió información directa desde el lugar. “Hablé con una de las abogadas de Mauro y me confirma que Wanda no quiere entregarle a las nenas. No quiere saber nada con que Mauro se las lleve. Insiste en este temor de que no puedan encontrarse con las nenas. La pequeña es la que tiene más temor a irse con su papá. La más grande está más segura. Confirmado: Wanda no quiere entregar a las nenas. Mauro va a insistir hasta que le entregue a las nenas”, detalló.

La tensión aumentó aún más cuando Yanina Latorre advirtió en las redes sociales sobre una medida extrema. “Está yendo la fuerza pública a lo de Wanda Nara. Si no cumple... las sacan con la fuerza pública. ¡Qué caos!”, lanzó.

Horas más tarde, en el ciclo DDM (América TV), conducido por Mariana Fabbiani, se difundieron imágenes del ingreso de efectivos policiales al edificio donde reside la empresaria. El periodista Martín Candalaft aportó una frase que reflejaba el dramatismo del momento. “Van a sacarle las nenas de los brazos a Wanda para dárselas a Mauro Icardi. La van a notificar”, expresó al aire.

?? AHORA: LLEGÓ LA POLICÍA AL CHATEAU LIBERTADOR



?? "Wanda pide garantías de que las nenas no salgan del país"



Cc #DDM @ddm_ok pic.twitter.com/aF1KTXYcTa — América TV (@AmericaTV) June 27, 2025