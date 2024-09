Escándalo en los Martín Fierro: bajaron a Martín Ku de GH y no lo dejaron entrar

Pantallazo

El pasado lunes 9 de setiembre se hizo la fiesta de la televisión argentina, los Martín Fierro de Aire. Allí estuvieron varios exparticipantes de Gran Hermano como Bauti Mascia, Rosina Beltrán, Nicolás Grosman, Lisandro Navarro, Virginia Demo y Catalina Gorostidi.

En la alfombra azul Martín Ku, mejor conocido como el Chino, contó al aire en LAM que se quedó afuera de la ceremonia y no lo dejaron ingresar al salón de la fiesta. “Yo había entendido que estaba invitado, después no me aclararon nada y hoy me entero de esto. Pregunto nuevamente porque se había hecho un sorteo para ver quién entraba y no estaba mi nombre. Después pregunté de nuevo y al final no estoy invitado a la ceremonia. Estoy invitado a la previa, pero no a la gala”, dijo.

“Igual no pasa nada, realmente estaba muy ilusionado. Pero entiendo que las cosas se dan porque se dan, y bueno, ya está, no pasa nada. Estoy un poquito al pedo con el smoking, lo veré desde casa... realmente tenía ganas, pero bueno...”, destacó.

Luego del mal momento que pasó, el exjugador del reality argentino hizo un descargo en las redes sociales. “Ilusiones que quedaron por vivir junto a mis compañeros en esa mesa. Un sueño frustrado. Agradezco la invitación a la previa. Lo que toca toca y hoy me tocó cenar un chori en La Costanera”, escribió.