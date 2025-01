Enamorada y en un yate en Punta del Este, La Joaqui le dedicó un dulce mensaje a Luck Ra

Pantallazo

La Joaqui y Luck Ra fueron una de las tantas parejas que vinieron a pasar la temporada de verano del 2025 a Punta del Este, y disfrutaron de varias fiestas en el balneario y paseos en yate por la isla Gorriti.

La cantante argentina de RKT le dedicó un romántico posteo al músico cordobés por sus días de relax en el este. “Que me ames es el premio que me dio la vida por todas las veces que me dolió el alma. Me encontraste con el corazón destruido, con miedos, inseguridades y desconfiada del mundo. Me compartiste tu mundo y me hiciste sentir parte; escucharte cantar es hermoso”, comenzó.

“Me hacés sentir bonita, llevo 20 días sin usar maquillaje y dejé de tenerle pánico a los lugares con mucha gente. Jamás me juzgaste por ser quien soy y eso me hace querer ser alguien que nunca había sido, alguien mejor. Amarte fue como recuperar la muchosidad, no sé exactamente en qué momento la vida un poquito me apagó, pero estoy segura de que desde que llegaste la magia volvió al mundo”, agregó.



Luego, la artista resaltó lo sana que es la relación que tiene con el cantante. “No puedo estar tan agradecida con la vida de haberme cruzado con un hombre con una lealtad como la tuya, nunca nadie me había hecho reír tan alto. Me siento un poco indestructible, porque me diste un besito que me hizo sentir blindada. Es tan genuino y tan sano lo que me diste, que ya no me siento presa por la forma en que crecí. Le diste sentido a todo lo que tuve que atravesar para llegar hasta vos, hasta lo más terrible tiene un porqué”, destacó.

“Es la primera vez que no me siento alguien difícil de querer. Pensé que no sabía resolver las cosas sin desaparecer, hasta que llegó alguien que me enseñó a quedarme. Sos el novio con el que cualquier chica sueña desde que es chiquita. No sé qué ves en mí, pero ojalá no dejes de mirarme”, cerró.