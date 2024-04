En su mundo: la saga Matrix celebra su 25 aniversario con el anuncio de una nueva entrega

Pantallazo

Los fans de Matrix sabrán que se celebran 25 años desde que se estrenó la primera película de la saga. Para seguir el festejo, Warner Bros. confirmó que ya está en desarrollo una nueva entrega.

Esta quinta película tendrá a Drew Goddard (guionista de The Martian y director de La cabaña en el bosque y Bad Times at the El Royale) como director, y compartirá la producción con Sarah Esberg y con la escritora y directora original de Matrix, Lana Wachowski.

“Todo el equipo de Warner Bros. Discovery está encantado de que Drew haga esta nueva película de Matrix, añadiendo su visión al canon cinematográfico que las Wachowski han pasado un cuarto de siglo construyendo aquí en el estudio”, manifestó en un comunicado Jesse Ehrman, el presidente de producción de Warner Bros. Motion Pictures.

Por otro lado, Goddard dijo: “No es una hipérbole decir que las películas de Matrix cambiaron tanto el cine como mi vida. El exquisito arte de Lana y Lilly me inspira a diario, y estoy más que agradecido por la oportunidad de contar historias en su mundo”.

Los rumores dicen que la película no seguirá el hilo de la historia original, pero sí seguirá el mundo de la saga.