En gravísimo estado de salud, familia desmiente fallecimiento de Gaspar Valverde

Este domingo se conocieron varias versiones sobre el gravísimo estado de salud del comunicador Gaspar Valverde tras sufrir un aneurisma cerebral.

Internado en el sanatorio Americano, sus afectos más cercanos afirmaron que aunque no queda mucho por hacer, aun está con vida.

En las últimas horas, Shay Levert, compañero de Gaspar en Fipo TV fue contundente: "Respeten la intimidad de Gaspar. No sean así. Gaspar está vivo. Y los que se olvidaron de él tanto tiempo por lo menos déjenlo tranquilo ahora. Estoy roto pero todo esto nos hace más daño", sentenció.

Actor, humorista y comunicador, tuvo más de tres décadas de trabajo en televisión, teatro y streaming . Inició su formación en El Circular, donde estudió con Chaty Peláez y Nubel Espino, y debutó en teatro para niños antes de incorporarse a la televisión. Con el correr de los años, participó en ciclos como Maxi Animados , Bienes Gananciales, De Igual a Igual, Yo y Tres más, Polémica en el Bar, entre otros.

A lo largo de su carrera, trabajó junto a referentes como Cacho de la Cruz, Omar Gutiérrez, Alberto Sonsol, Jorge Piñeyrúa y Álvaro Navia integrándose a programas de gran llegada popular. Últimamente forma parte del streaming en Fipo TV. En paralelo, tuvo experiencias en cine y continuó vinculada al teatro.

Luego de un largo noviazgo con Karina Vignola, con quien se casó en 2011, anunció su separación en mayo de 2022. Tienen dos hijas en común.

En los últimos años atravesó diversos problemas de salud: había sido operado de un carcinoma de piel y transitó un período de depresión asociada a su separación, a dificultades laborales y a la muerte de su padre. Según había contado públicamente, se encontraba en tratamiento psicológico y psiquiátrico y había retomado su rutina con estabilidad.

El pasado lunes 28 de octubre, Valverde había sufrido un nuevo quebranto de salud en la grabación de su streaming Imperfectos , el show en el que estuvieron invitados Diego Godín, Luis Orpi y Rosina Benenati. En el rodaje, el conductor se desvaneció, por lo que se debió suspender la grabación. En ese momento fue internado en observación.

