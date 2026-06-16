En bicicleta y de picnic por España: el tierno reencuentro de Boggio y Belén Facchin

Las relaciones a larga distancia representan un verdadero desafío, pero cuando hay compromiso y proyectos en común, los kilómetros pasan a un segundo plano. Así lo demostraron el futbolista de Nacional Luciano Boggio y su novia, Belén Facchin, quienes enternecieron a sus seguidores al mostrar postales llenas de complicidad durante sus recientes días de descanso en España.

A través de una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, donde se los puede ver disfrutando de una jornada soleada y un relajado picnic en Retiro, Belén abrió su corazón para reflexionar sobre la dinámica que llevan día a día: “Una semana con vos hace que dos meses sin verte valgan totalmente la pena”, comenzó.

Ante la recurrente duda de los usuarios sobre cómo sostener un noviazgo con tantos kilómetros de por medio, la joven no dudó en responder de manera sincera. “La pregunta que más recibo todos los días es ¿cómo hacen? Y mi respuesta siempre es la misma: con amor y con muchas ganas. Ganas de acompañar nuestros proyectos y sueños desde donde sea. Ganas de que funcione, ganas de encontrarnos y construir algo juntos, ganas de que el tiempo pase rápido para volver a vernos, ganas de seguir amándonos y eligiéndonos. Y acá de eso hay un montón”, detalló con profunda madurez.

El viaje de la pareja incluyó recorridas muy dinámicas y momentos grabados para el recuerdo que ella misma se encargó de plasmar en su perfil. Entre los románticos fragmentos del viaje se destaca al futbolista paseando en una de las bicicletas públicas de Madrid y postales mágicas al atardecer frente a la costa mediterránea, luciendo looks veraniegos combinados en color blanco.

Aunque el momento de la despedida física volvió a llegar debido a las obligaciones profesionales del mediocampista, el balance de las vacaciones fue sumamente positivo. “Ahora empieza la cuenta regresiva de nuevo, pero con tanta energía recargada que no lo puedo explicar. Me hacés tan bien, te amo”, concluyó la artista.