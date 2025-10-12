Contenido creado por Julian Moreno
Emiliano Brancciari y por qué reside en Uruguay: “Vivimos una vida absolutamente normal”

El líder de No Te Va Gustar ponderó que en el país “no existe la figura de rockstar”, en una entrevista realizada en Argentina.

Emiliano Brancciari, líder y vocalista de la banda de rock No Te Va Gustar, fue entrevistado en Infobae, en donde repasó cómo fueron sus inicios y su historia de vida.

En tal sentido, al ser consultado por qué decide vivir en Uruguay, a pesar de su éxito en Argentina, Brancciari confesó que, previo a tener hijos, la banda tuvo la opción de migrar hacia la vecina orilla. “Para nosotros era mucho más fácil mudarnos a Argentina y salir desde acá al resto de Latinoamérica y al resto del mundo, por una cuestión de logística y hasta de costos”, sostuvo.

Sin embargo, entendieron que lo mejor era seguir en Uruguay: “Decidimos que no, que estábamos bien, que nos hacía bien ese cable a tierra que es Uruguay donde todo es un poquito más lento, donde no existe la figura de rockstar ni nada de eso. Eso sigue hasta el día de hoy: nosotros vivimos una vida absolutamente normal, desde hacer los mandados a ir a pagar las cuentas personalmente”, explicó.

Justamente, el artista sostuvo que “tener tiempo es calidad de vida”. “Es una ciudad hermosa, que está mirando al agua y donde podés tener dos, tres o cuatro planes en un solo día. Podés ir a hacer lo que tenés que hacer, ir a visitar a tu abuela, ir a ver a un amigo, ir a un cumpleaños. Capaz que en una ciudad grande tenés que elegir: ´hoy voy a Capital porque tengo que hacer tal cosa, y no sé si me da para llegar a otro lado´. Que te sobre un poquito de tiempo para mí es calidad de vida”, subrayó.

