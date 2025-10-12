Emiliano Brancciari y por qué reside en Uruguay: “Vivimos una vida absolutamente normal”

Montevideo Portal
Emiliano Brancciari, líder y vocalista de la banda de rock No Te Va Gustar, fue entrevistado en Infobae, en donde repasó cómo fueron sus inicios y su historia de vida.
En tal sentido, al ser consultado por qué decide vivir en Uruguay, a pesar de su éxito en Argentina, Brancciari confesó que, previo a tener hijos, la banda tuvo la opción de migrar hacia la vecina orilla. “Para nosotros era mucho más fácil mudarnos a Argentina y salir desde acá al resto de Latinoamérica y al resto del mundo, por una cuestión de logística y hasta de costos”, sostuvo.
Sin embargo, entendieron que lo mejor era seguir en Uruguay: “Decidimos que no, que estábamos bien, que nos hacía bien ese cable a tierra que es Uruguay donde todo es un poquito más lento, donde no existe la figura de rockstar ni nada de eso. Eso sigue hasta el día de hoy: nosotros vivimos una vida absolutamente normal, desde hacer los mandados a ir a pagar las cuentas personalmente”, explicó.
Justamente, el artista sostuvo que “tener tiempo es calidad de vida”. “Es una ciudad hermosa, que está mirando al agua y donde podés tener dos, tres o cuatro planes en un solo día. Podés ir a hacer lo que tenés que hacer, ir a visitar a tu abuela, ir a ver a un amigo, ir a un cumpleaños. Capaz que en una ciudad grande tenés que elegir: ´hoy voy a Capital porque tengo que hacer tal cosa, y no sé si me da para llegar a otro lado´. Que te sobre un poquito de tiempo para mí es calidad de vida”, subrayó.
