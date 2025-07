Emilia Mernes estrena su serie documental este sábado por DIRECTV y DGO

Pantallazo

Emilia Mernes, la cantante entrerriana que encabeza una de las giras más exitosas del pop latino, abrirá su vida como nunca antes con el estreno de “EMILIA. Lo que no se ve”, su primera serie documental, este sábado 19 de julio a las 21:00 (hora Argentina) por DSHOW (canales 127 y 1127 HD de DIRECTV) y la plataforma de streaming DGO, en simultáneo para toda Latinoamérica.

Con una mirada íntima y sin filtros, la producción repasa los momentos clave de su carrera y su vida personal, revelando los desafíos que enfrentó mientras llenaba estadios y encabezaba rankings musicales. El documental hace foco en la relación profunda con su padre, Pedro Mernes, cuya enfermedad marcó el inicio de su camino como solista.

“Mi papá es mi superhéroe. Me llevaba en bicicleta a las clases de guitarra. Tuve que dejar mi casa y trabajar para pagar su tratamiento. Fue una mochila enorme, pero también una gran lección de amor y fortaleza”, confiesa Emilia en el primer episodio, titulado El deseo.

Además de sus orígenes musicales y los vínculos familiares, la artista reflexiona sobre el rol de la fama, la presión emocional y la fidelidad de su público. También recuerda su internación en mayo de 2024, que la obligó a suspender un show por complicaciones de salud.

La serie, distribuida en varios países —incluidos Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay—, promete mostrar el recorrido emocional de una artista que, a los 28 años, desafió los estereotipos y convirtió su historia personal en un mensaje de resiliencia.

“No importa cuántas piedras me pongan en el camino, yo no me voy a rendir”, afirma la cantante, quien hoy lidera la gira internacional MP3 Tour.

Emilia además, es tendencia esta semana en redes sociales por el estreno de su nuevo tema: