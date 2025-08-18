Pantallazo

El terrible accidente doméstico de Valverde: resbaló mientras jugaba al fútbol con su hijo

El futbolista de la selección uruguaya y del Real Madrid, Federico Valverde, sufrió un doloroso accidente mientras jugaba con su hijo menor, Bautista, en su casa.

El video, posteado por su pareja, Mina Bonino, muestra al uruguayo bajar las escaleras y patear la pelota mientras su hijo corre por el living. En ese momento, resbala y cae, lo que provoca las risas de Bonino y del propio Valverde.

Con el video, la periodista colocó: “Se cancela nuestro sueño de seguir en Europa”, acompañado de emojis de risa.

Hinchas del Real Madrid se preocuparon por la salud del uruguayo en vísperas del debut este martes a las 16 horas por La Liga Española. Según indican medios locales, el mediocampista se perfila para ser titular, en el estreno local de Xabi Alonso al mando del equipo.

