El terrible accidente doméstico de Valverde: resbaló mientras jugaba al fútbol con su hijo

Montevideo Portal
El futbolista de la selección uruguaya y del Real Madrid, Federico Valverde, sufrió un doloroso accidente mientras jugaba con su hijo menor, Bautista, en su casa.
El video, posteado por su pareja, Mina Bonino, muestra al uruguayo bajar las escaleras y patear la pelota mientras su hijo corre por el living. En ese momento, resbala y cae, lo que provoca las risas de Bonino y del propio Valverde.
Con el video, la periodista colocó: “Se cancela nuestro sueño de seguir en Europa”, acompañado de emojis de risa.
Hinchas del Real Madrid se preocuparon por la salud del uruguayo en vísperas del debut este martes a las 16 horas por La Liga Española. Según indican medios locales, el mediocampista se perfila para ser titular, en el estreno local de Xabi Alonso al mando del equipo.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]