El relato del “Colorado de Omar” tras rapiña: “Me pegaron una paliza para robarme $ 200”

El conocido personaje mediático uruguayo conocido como “el Colorado de Omar”, Luis Alberto Mulnedharer, fue entrevistado por Canal 4 luego de haber sufrido un ACV (accidente cerebrovascular) tras haber sido víctima de una violenta rapiña.

Mulnedharer, de 71 años, ingresó al centro de salud “todo lastimado”, según relató el personal médico de la mutualista en que se encontraba internado, y a los pocos días sufrió el ACV.

En la mañana de este miércoles, el Colorado de Omar relató que le “pegaron una paliza para robarle $ 200”.

“Estoy más tranquilo. Pero me pegaron una paliza, me cagaron la vida. Eran tres tipos y una mujer. Fue en 8 de Octubre y Larravide, a las tres y media de la tarde. Vinieron de golpe y ‘dame la plata, dame la plata’. Tenía esos $ 200 y más nada. Me revolvía el tipo y no tenía nada. ‘Matalo’, dijo la mujer. Por $ 200”, reclamó el mediático personaje, que afortunadamente se encuentra mejor de salud.

Actualmente Mulnedharer está internado en el residencial Empatía 3, y, según Canal 4, su salud evoluciona de forma favorable.

Después de la rapiña, el colorado fue atendido en la Médica Uruguaya y destacó el buen trato médico que recibió.

Néstor Remeseiro visita el residencial ''Empatía 3'' para conocer sobre la salud del ''Colorado de Omar Gutiérrez'' y conversamos con él que se encuentra recuperándose favorablemente. Hoy en día, no se precisan donaciones pero sí necesita que lo vayan a ver. pic.twitter.com/M8sBAn1cqW — Canal 4 (@Canal4_UY) December 11, 2024

