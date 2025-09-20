Pantallazo

El picante comentario de Sabrina Rojas sobre Griselda Siciliani que descolocó a todos

En medio de una charla distendida durante el programa Pasó en América, Sabrina Rojas dejó a todos sus compañeros con la boca abierta tras lanzar un filoso comentario sobre Griselda Siciliani, que generó risas y sorpresa en el estudio.

Todo ocurrió mientras Álvaro Navia relataba cómo conoció a su actual pareja, Vanina Escudero: “Cuando la vi en una reunión de elencos antes de la temporada, me impactó. Incluso le dije a Pachu que me había enamorado”, confesó.

Sin embargo, aclaró que en ese momento ambos estaban en otras relaciones, por lo que no avanzó en su interés. Fue entonces cuando Sabrina, sin filtro y con su clásico sentido del humor, lanzó: “¡Ah, pero qué Siciliani lo tuyo!”, haciendo alusión a los escándalos mediáticos que en el pasado rodearon a Griselda Siciliani por supuestos vínculos con hombres comprometidos.

El comentario desató carcajadas, pero también dejó un clima de sorpresa entre sus compañeros, quienes no esperaban ese tipo de observación al aire.

Aunque la frase fue lanzada con tono de humor, las redes no tardaron en reaccionar y muchos usuarios se preguntaron si existía algún trasfondo entre Rojas y Siciliani o si simplemente fue una broma sin segundas intenciones.

El unico HIT de sabrina rojas.

Hablar de las novias de lucho pic.twitter.com/nRCjMF0Yef — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) September 19, 2025