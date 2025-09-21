Pantallazo

El particular momento durante un show de Márama: un perro irrumpió en el escenario

Un particular video se viralizó en redes sociales luego de que, en plena presentación de Márama en Villa Rumipal, en Córdoba, durante el festival “Primavera en el lago”, un perro irrumpiera en el escenario.

Mientras Agustín Casanova entonaba las estrofas de “Era Tranquila” este sábado, el animal se apersonó en el escenario y el artista notó su presencia. Al terminar la canción, señaló: “Lo mantendremos acá detrás del escenario, que aunque no parezca, el ruido es un poquito más suave”.

“Se ve que está un poco asustado, está temblando un poco”, lamentó. “Lo mantendremos acá con tranquilidad pura”, soltó el cantante, que además solicitó que se baje el volumen a nivel del escenario para no molestar al animal, “así podemos seguir chill”.

“Tenemos el número de teléfono, así que vamos a contactar a la mamá o al papá de China”, sentenció Casanova luego de descubrir el nombre del adorable perro en su collar.

