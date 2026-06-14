El inesperado regalo de Susana Giménez a Lorna, su fanática más conocida

Por Gustavo Descalzi

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Lorna Gemetto, conocida por su histórica admiración hacia Susana Giménez, compartió en redes sociales un gesto que la conductora tuvo con ella durante un reciente encuentro en Buenos Aires.

"Muchas gracias querida Susana por tu generosidad de siempre. Además de hacerme feliz como cada vez que te veo, esta vez me regalaste la hermosa campera que tenés en tus manos. Gracias por la foto y por tu amorosidad de siempre", escribió Lorna junto a una imagen con la diva.

La periodista y Susana mantienen una relación cercana desde hace casi tres décadas. El vínculo comenzó cuando Lorna la conoció y empezó a expresar públicamente su admiración, algo que la conductora siempre recibió con afecto.

En diálogo con Montevideo Portal, Lorna contó cómo ocurrió el episodio.

"Escuché que Susana había venido de Punta del Este a Buenos Aires y fui hasta su casa para ver si la encontraba. Justo la vi salir y me preguntó si tenía frío. Le dije que no hacía tanto frío, pero me respondió que ya volvía", relató.

Según contó, minutos después Susana regresó con una campera y se la regaló.

"'No quiero que pases frío', me dijo. Después nos sacamos una foto, que hizo Dolores Mayol, y estuvimos conversando unos minutos porque tenía que irse a una reunión", señaló.

Durante la charla, Susana también le comentó que permanecerá en Buenos Aires durante los próximos días y que a fin de mes viajará a Miami para seguir de cerca la participación de Argentina en el Mundial.

"Me dijo que ya estaba organizando todo para poder ir a ver a Argentina después de la fase de grupos. Estaba mirando cuáles podrían ser los rivales si clasifica primero o segundo. Hay una posibilidad de que sea Uruguay y me dijo que ojalá no toque ese cruce", contó Lorna.