El incómodo momento de Juli Poggio: quiso interactuar con dos monos y la atacaron

Pantallazo

Montevideo Portal

La exparticipante de Gran Hermano, Julieta Poggio, vivió un singular accidente en sus vacaciones en Tailandia, donde se ha mostrado posando con diversos animales y disfrutando de playas paradisíacas.

Sin embargo, lo que parecía una simple interacción con dos monos que se encontraban en la arena, casi termina en tragedia. Los animales no tomaron del todo bien el saludo de la celebrity y la intentaron atacar, lo que generó la sorpresa de Poggio, que corrió despavorida en sentido contrario mientras gritaba de miedo.

Los comentarios de los cibernautas no tardaron en llegar. “No superé lo de la patada del caballo y ahora viene con esto”, colocó un usuario, en referencia a un blooper del pasado con un equino en la provincia de Tucumán.

En los comentarios, la actríz bromeó con frases como “pensé que se me subían a la cabeza” y “pov: lo tuyo no son los animales”.

Montevideo Portal