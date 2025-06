El fuerte cruce entre Diego Brancatelli y Julio Ríos tras fallo contra Cristina Kirchner

Pantallazo

El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, que confirmó la condena a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, desató una ola de reacciones en el mundo del espectáculo y los medios del país vecino.

Uno de los más activos fue el periodista argentino Diego Brancatelli, afín al peronismo, quien expresó su postura en redes sociales con un mensaje contundente: “A las calles. Todos con Cristina”, escribió desde su cuenta de X.

En el programa Polémica en el bar, Brancatelli mantuvo un encendido intercambio con el periodista Julio Ríos, luego de que este hiciera referencia directa al fallo judicial. “Que en este momento nosotros estemos debatiendo si la señora Cristina Fernández de Kirchner es corrupta o no me parece algo absolutamente inverosímil. La Suprema Corte de Justicia la terminó condenando”, dijo.

A esto, Brancatelli respondió con dureza: “Me tomo dos minutos y le cuento al compañero que recién hablaba. La justicia argentina es una mafia y lo que hizo con este fallo es proscribir a la principal candidata de la oposición. Una vergüenza esto; si esto pasara en Venezuela estarían criticando a Maduro”.

Ríos insistió con lo siguiente: “Sé perfectamente cuál ha sido su posición. Se autoproscribió porque Cristina Fernández de Kirchner lo que hizo fue aumentar la pobreza. Intentar defender a Cristina Fernández Kirchner es intentar levantar un 5 a 0 en la altura en La Paz cuando vas perdiendo un partido”.

Brancatelli contraatacó: “Se nota que mirás un montón los canales de noticias hegemónicos de acá en Argentina, que repiten como loros los periodistas argentinos”. A lo que el periodista deportivo retrucó: “Yo no repito nada como loro: acá el que repite como loro sos vos. Sos un militante. No me vengas a decir que repito como loro. Pará un poquitito, vos que venís repitiendo como un loro hace años y he tenido el respeto de darte el lugar que te corresponde. Esto no es como en Argentina, que vos agarrás y le metés la pesada a la gente. Ustedes tienen ese estilo de descalificar a la gente”.

“Si elogiás a Milei, este es el modelo Milei”, sostuvo Brancatelli, luego de que el presentador elogiara a Jorge Bemelli diciendo que “es una persona más racional”. “Que Brancatelli diga ‘una persona más racional’, la verdad, es un chiste. Es el chiste más lindo que escuché en mucho tiempo”, ironizó Ríos.

Brancatelli, por su parte, cerró con un comentario provocador: “Me encanta domar a estos fanáticos del otro lado, a los opositores. Tiene un exceso de protagonismo Julio”.

En el tramo final, Ríos lanzó: “Vos sos de los kirchneristas que veranean en Miami. Lo que pasa es que a vos no te gusta cuando te dicen las cosas que no te gustan. No vas a manejar vos el programa desde Argentina. Si querés contestar, contestás, y, si no querés contestar, no contestás”.