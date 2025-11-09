Pantallazo

El emotivo video con el que Candelaria de la Cruz despidió a su abuelo Cacho

Montevideo Portal

Candelaria de la Cruz, artista y conductora de Teledoce, despidió a su abuelo Cacho de la Cruz con un emotivo video de la etapa del conductor en El Show del Mediodía.

“Iluminado y eterno, ahora mi angelito”, colocó la hija de Maxi, quien ya destaca en la pantalla chica. “Te amo, Arturo”, agregó.

Decenas de familiares, amigos y figuras participaron durante este sábado en el velatorio de Cacho de la Cruz, histórico humorista, actor y músico que falleció este viernes a los 88 años tras varias semanas internado.

En el funeral estuvieron presentes los hijos del comediante: Maxi, Rodrigo, Daniela y Santiago. Además, estuvo presente Laura Martínez, quien trabajó con Cacho durante muchos años en El show del mediodía, fue su pareja y es la madre de Santiago.

Además, en el velatorio participaron Luis Orpi, Gastón Rusito González, Alberto y Martín Kesman, Horacio Rubino, Aldo Silva, Claudia Fernández, Kairo Herrera, Jessica Zunino, Sebastián Almada, Luis Alberto Carballo, Ruben Rada, Victoria Rodríguez, Manuela Da Silveira, Nelson Burgos, Coco Echagüe y Alejandro Camino, entre otros.

Cacho de la Cruz, además de los históricos Cacho Bochinche y El show del mediodía, participó en Polémica en el bar, Telematch, Loquilandia, Petardos y Humor a las brasas. En teatro actuó en Llegó la tía Chichita, Humorum Uruguayensis, Un cuento fantástico, Hagan ruido, entre otras.

Se convirtió en el ícono de los uruguayos. Un estudio de Teledoce lleva su nombre. En febrero de 2024, la Intendencia lo declaró ciudadano ilustre de Montevideo. “Nunca me pasó una cosa tan linda como esta. […] Esto es como un mensaje de amor”, expresó.

Al ser consultado sobre qué se arrepintió en su carrera, De la Cruz habló de su familia. “De no haberme dedicado más a mis hijos. Estoy totalmente arrepentido. Estaba tan sumido en el trabajo que no cumplí el rol de padre, de un gran padre. Cada tanto les pido a mis hijos que me disculpen”, confesó.

