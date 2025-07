El desconsolado llanto de Juanita Tinelli que conmovió en redes y fue viral: “Esto soy yo”

Pantallazo

Juanita Tinelli sorprendió a sus seguidores al compartir en TikTok un video íntimo y emotivo en el que se la ve llorando desconsoladamente. La publicación superó rápidamente el millón de visualizaciones y generó un fuerte impacto, especialmente por la carga emocional y la sinceridad con la que se expresó.

La hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles se animó a mostrar un costado desconocido para muchos. “Uso y muestro esto porque quizás a alguien le ayude, o quizás no. Esto soy yo, en esta etapa de mi vida, sabiendo y reconociendo muchas cosas. Sé que el dolor no es eterno, pero a veces cuesta saber que eso no es así y que es solo pasajero cuando se transforma en un estado de vida”, escribió junto al video.

Aunque no especificó el motivo de su angustia, el contenido llega pocos meses después de conocerse su separación de con el polista Camilo Castagnola. Esa ruptura, aunque se manejó con perfil bajo, habría marcado un punto de inflexión personal para la modelo.

En su mensaje, Juanita agregó: “Nunca me mostré vulnerable. Pero teniendo un poco de voz y quizás algún alcance, sabé que no estás solo. Todos sentimos y somos seres humanos. Te quiero, los quiero y no voy a mostrarles solo el lado bueno de las cosas”.

El video generó una ola de reacciones en las redes. Muchos de sus seguidores la apoyaron con mensajes de empatía, destacando el valor de hablar abiertamente sobre el dolor y la salud emocional.

