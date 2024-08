El cruce de Marcela Tauro con Juan Herrera por defender a Furia: “¡Sos un desagradecido!”

Pantallazo

Al igual que todos los años, Juan Herrera organizó la Cena de los Famosos, en la que las personalidades del Río de la Plata participan y todo lo recaudado va para una organización benéfica en este caso fue para Fundación ProCasmu.

Graciela Alfano, Giannina Silva, Eliana Dide, Roberto Moar, Fata Delgado, Seba Oreiro, Verónica Chevelier, Rosina Beltrán, Walter Alfa Santiago, Emma Vich y Furia fueron algunas de las celebridades invitadas.

En las últimas horas, trascendió un video en el que Furia tuvo un fuerte cruce con la prensa uruguaya y amenazó con abandonar el evento.

A partir de la difusión de este material, Alfa salió vía virtual para Intrusos. En medio de la nota se metió Juan Herrera, organizador de la gala, y tuvo un tenso ida y vuelta por la actitud de Furia con los medios uruguayos.

“Furia una crack. Quiero felicitar a Furia. La traería de vuelta a Punta del Este. Furia espectacular”, fueron las palabras del relacionista público.

Marcela Tauro salió con los tacones de punta y le contestó: “Juan, con todo respeto pero no no podés decir que es espectacular cuando trató mal a la prensa. Nosotros estamos cubriendo eso también. Se ven los videos. Me parece que no puede decir que estuvo bien cuando agredió a un medio de prensa”.

“Puedo decir mi verdad, la volvería a traer en enero a Punta del Este. El trato con Furia estos 15 días fue increíble. Yo no le pago a los famosos. Fueron unos minutos de colera que no estuvieron buenos. Yo estaba ahí en el back y escuchaba a una periodista uruguaya (Flavia Pintos) que la estaba pinchando con preguntas medias bravas”, respondió Herrera.

En ese momento, la periodista argentina lo interrumpió y lanzó: “Perdóname Juan, no estoy de acuerdo. El periodista pregunta. Me parece que sos muy desagradecido vos porque el periodismo te cubre las cosas. Sos muy desagradecido. En esta atacó a tres medios. No habría que cubrirlo más y chau”.

“¡Cortémoslo! Estamos hablando hace 15 minutos de un evento tuyo. Sos muy desagradecido No sos agradecido. Te metiste en la nota a defender a Furia. Seguila defendiendo y quédate con Furia”, cerró sin filtro Tauro.

?? Alfa y Graciela Alfano testigos del escándalo de FURIA en Uruguay



Cc @Intrusos pic.twitter.com/VWBMRr6f89 — América TV (@AmericaTV) August 21, 2024