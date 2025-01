El comunicado de Brad Pitt tras la estafa por 800 mil euros a mujer francesa

Pantallazo

En los últimos días, la historia de Anne, la mujer francesa que fue estafada por un falso Brad Pitt, se volvió viral. Los estafadores se hicieron pasar durante un año y medio por el actor norteamericano con inteligencia artificial para hacerle creer que estaba en una relación con ella y que necesitaba dinero para su tratamiento contra el cáncer.

La víctima dio una entrevista a un canal de televisión francés en la que explicó cómo creyó que tuvo vínculo. Según ella, los estafadores le enviaban declaraciones de amor y hasta le propusieron matrimonio.

Luego de esta noticia, el verdadero Brad Pitt a través de un comunicado difundido por su representante se pronunció contra los estafadores que se apropiaron ilegalmente de su imagen y le robaron a la mujer francesa 830 mil euros.

“Es horrible que los estafadores se aprovechen del fuerte vínculo que existe entre los fans y las celebridades. Este es un recordatorio importante para que no respondan a mensajes que no han solicitado, especialmente aquellos que vienen de actores que no tienen redes sociales”, expresó.