El comentario de Migue Granados sobre La sociedad de la nieve que generó revuelo en redes

El 4 de enero se estrenó La sociedad de la nieve en Netflix y conmovió al mundo entero. La película que narra la historia de vida de los uruguayos que sobrevivieron al avión que se cayó en los Andes estuvo nominada a varios premios internacionales, incluidos los Golden Globes.

Migue Granados compartió en las redes sociales un comentario polémico que le dijo su abuela sobre uno de los protagonistas del filme, Enzo Vogrincic. “Mi abuela dice que si hubiese estado en La sociedad de la nieve le hubiese comido la v... a Numa Turcatti pero con el o...”, dijo.

La publicación del humorista generó mucho revuelo en X y una usuaria no dudó en responderle. “Chicos, con todo respeto y sin ánimos de juzgar a ustedes, ¿les da risa este humor de varón? Les juro que no es de solemne, ni moralista simplemente no lo entiendo”, comentó.

Al ver este mensaje, el comediante le contestó a la cuenta que lo criticó por compartir esa información. “Hola, Inés. Primero, no es humor. No tiene premisa ni remate. Es un comentario de mi abuela, que por cierto a mí me horrorizó. Segundo, sorprendido por la aceptación que tuvo mayormente en mujeres. Tercero, no me dedico al humor yo”, respondió.

Luego, el presentador eliminó ese tuit y fiel a su estilo no dudó en hacer una aclaración. “Lo peor de todo es que Betty Narralóa, mi abuela, me acaba de llamar puteandome por ventilar su comentario acerca del agraciado actor”, escribió.

