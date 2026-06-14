El actor Patrick Bruel, imputado por varios delitos sexuales, sumó dos nuevas denuncias

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El actor y cantante francés, Patrick Bruel, fue denunciado por dos delitos sexuales en Francia, según informaron medios locales.

Bruel también se encuentra imputado por varios delitos, como violación, intento de violación, agresión sexual y acoso sexual.

Una de las acusaciones contra el actor de 67 años es por un intento de violación que presuntamente ocurrió en octubre de 2007, cuando el artista estuvo en el Festival de Cine de La Reunión, de acuerdo con BFMTV.

La otra acusación presentada es por una violación y agresión sexual que habrían ocurrido en mayo de 2012.

Aunque la Fiscalía había solicitado que permaneciera en prisión preventiva además de pedir su procesamiento, la Justicia resolvió dejar en libertad bajo control judicial a Bruel.

El francés negó los señalamientos en su contra y, mediante sus abogados, expresó que está “a disposición de la justicia” y que está dispuesto a responder cada una de las consultas de los investigadores. Según indicó, también buscará aportar pruebas para respaldar su inocencia.

EFE