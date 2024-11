El Reja sobre el asesinato de su padre: “Fue un caos, no sabíamos que hacer”

Pantallazo

El Reja estuvo de invitado en el ciclo de entrevistas de Vale Sulca para su canal de YouTube. En un mano a mano con la comunicadora, el cantante uruguayo recordó cuando a su padre, Jorge Rodríguez, lo asesinaron en el 2014 en el estacionamiento del Geant y habló del miedo que le quedó a perder a un ser querido.

“Lo mataron en el 2014. Cuando perdí a mi padre sentí ese vacío. Mi padre siempre me daba el consejo de hombre grande. Él era eso en mi vida. Necesitaba algo y estaba. Cuando se fue mi padre fue terrible. Fue tan rápido”, comenzó.

“Había visto a mi padre a las 4 30 de la tarde. Ese día yo iba a almorzar con mi padre. Tuve una gira el domingo de Entre Ríos y el lunes iba almorzar con él. Se corta la luz del negocio de mi padre y me llama para decirme que se quedaba ahí porque era un caos. Fui a las 4 30 y después me fui con mi primo, que vivía cerca del mayorista”, agregó.

“Me saqué una foto con unas víboras, se la mandé a mi padre y él no me respondió. Me pareció raro, pero seguía en la mía. En ese momento, yo no tenía ningún tipo de ansiedad de que me pasaran cosas malas”, detalló.

Luego, contó cómo fue que se enteró de la muerte de su padre. “Cuando me pasa a buscar mi hermano del lugar vi que no se bajaba del auto y se agarraba la cabeza. Pensé que le estaban contando una anécdota graciosa. Cuando se baja estaba pálido. Se puso re nervioso y me dijo que le habían pegado un tiro a papá. Pensé que era algo malo, pero no de muerte. Creí que capaz era algo en el brazo o en la pierna”

“Todo esto fue en el Geant. Paramos en la calle de Sanfuentes y Cibils. Cuando nos llamó la novia de mi padre nos dijo que lo habían matado, le habían pegado tres tiros. Fue un caos, no sabíamos que hacer. No había forma de tranquilar a nadie. Estábamos mi hermano y yo solo en el auto”, sostuvo.

Más adelante, el músico reveló que lo impactó la reacción de su madre al enterarse de esa notica. “Fue jodido. Le tuve que avisar a mi madre, ella no sabia nada. Estaban separados, pero se amaban. El momento más fuerte de la muerte fue avisarle a mi madre. Lloraba como si tuviera cinco años”, dijo.

Sobre el final, el artista se refirió al momento que llegó a la escena del crimen contra su padre. “Fue horrible. Fui al Geant volando y ver a mi padre también fue horrible. Sentía que tenía que ir. Fue en el parking mismo, el primer dia de las vacaciones de invierno (7 de julio). Estaba todo lleno de cintas. Viene el comisario y me permite verlo. Lo abrazo y por un momento pensé que estaba vivo, pero no”, afirmó.

“Hasta el día de hoy tengo miedo si me llama un familiar mío a las 5 de la tarde. Pienso que pasó algo horrible. Tengo miedo de que pasen cosas feas. Si le escribo a alguien que quiero mucho y no me responde me da miedo. Me quedó eso”, cerró.