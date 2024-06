El Gucci cruzó a la comediante Yipo: “No podemos normalizar que estar gordo es estar bien”

Pantallazo

El Gucci estuvo de invitado en el programa de Maltratados (Fipo TV) y tuvo un cruzo con la comediante Yisela Paola, mejor conocida como como Yipo, por el tema de la gordofobia y el sobrepeso en Uruguay.

“¿Seguís pensando lo mismo? Es una cagada eso igual. Respeto que pienses así, es tu vida. Cada uno lleva lo suyo como quiere, pero entiendo también que sos una persona pública y hay mucha gente que te sigue. En un momento, dijiste que el gordo no es feliz, ¿vos no sos feliz? ¿Cuándo fuiste flaco fuiste feliz?”, lo cruzó la humorista.

“Yo no dije eso. Es un error. Lo que siempre sostuve es que hay relación directamente proporcional con la salud. Hay mil factores para ser feliz o triste. La gordofobia no existe me parece aberrante que normalicemos una enfermedad como la gordura. Es una de las enfermedades que tienen más causas de muertes en Uruguay”, respondió.

“Si para vos la gordura es una enfermedad, te parece bien castigar al enfermo, que no se pueda vestir y que no tenga ropa de su misma talla”, le contestó la panelista del ciclo a lo que el cantante lanzó: “Es un error eso. Vos estás poniendo la belleza por adelante”.

Luego, la artista fue a fondo y redobló la apuesta. “Estoy hablando de vestirse, es un derecho. Yo no puedo andar desnuda por la calle porque me llevan presa”, le dijo Yipo al músico del género tropical.

“Imagínate que normalicemos en vez de la gordura, la pasta base. ¿Qué hacemos? Ponemos una boca en cada esquina porque el enfermo tiene que tener. Esa campera (señaló a Yipo) se la pone él y va parecer oversized, con onda y no va parecer una boda de papas como parecemos nosotros”, agregó.

Al escuchar esto, Yipo no se dio por aludida y le constestó lo siguiente al compositor. “Vos te percibís así, yo no me percibo una bolsa de papas”, fueron las palabras de la comediante al cantante uruguayo.

“Estamos adaptando el mundo a nuestro problema. No podemos decir que está bien, no podemos pensar que está bien. Yo no sé vos, pero los malabares que yo hago para bañarme porque soy adicto a tener buen olor. Yo tengo que encargarme que todo quede limpio, de transpiración, de caca, de pichi de todo. Había un momento que tenía que agacharme con un teléfono para que quede todo limpio. A vos te parece bien eso? Mata gente, no podemos normalizar que estar gordo es tar bien”, cerró El Gucci.