Duki confirmó su alejamiento temporal de los escenarios: “Llegó el momento de descansar”

Montevideo Portal

El cantante de trap Duki confirmó su retiro momentáneo de la música, en un mensaje publicado en sus redes sociales este domingo.

“Gracias por otro año hermoso juntos, gracias por seguirme eligiendo y gracias por estos casi 10 años haciendo música y 9 tocando en vivo por y para ustedes”, colocó el artista nacido en Almagro, Buenos Aires.

“Otro año para el cofre de los recuerdos, espero que hayan disfrutado de cada show tanto como yo. Ojalá terminen su año en familia, con sus seres queridos y que cierren el año de la mejor manera. Para los que tuvieron un año difícil, el que viene seguramente va a ser mucho mejor, se los prometo”, agregó.

“Ahora sí llegó el momento de descansar. Los amo con el alma, mis diablas y diablos, hasta la próxima”, sentenció, dejando la puerta abierta para el futuro.

Entre los miles de comentarios, su pareja, la cantante Emilia Mernes, colocó un tierno mensaje: “Estoy muy orgullosa de vos. Te amo”.

