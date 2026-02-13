Pantallazo

Difunden números para colaborar con Rafa Villanueva luego de que le amputaran los pies

La familia del conductor de televisión Rafael Villanueva difundió números de cuenta bancaria para solventar gastos de una compleja cirugía a la que debió someterse, que resultó en la amputación de ambos pies, todos los dedos de la mano izquierda y algunos de la mano derecha.

Allegados a Villanueva explicaron que, debido a los costos derivados de su internación en Maldonado (donde se encuentra hace más de un mes), solicitan apoyo económico para costear el tratamiento actual y los gastos futuros vinculados a su rehabilitación y alta médica.

Para quienes deseen colaborar con los gastos médicos y la futura compra de prótesis, se han habilitado las siguientes cuentas en el Banco Itaú: 7526160 en pesos y 5128299 en dólares.

El motivo de la intervención fue una infección generalizada que puso en riesgo su vida. Desde el centro médico se explicó que Villanueva superó la fase más crítica de la enfermedad y muestra señales de mejoría.

“Se mantiene despierto, neurológicamente está evolucionando y responde a órdenes simples”, añade el texto. A su vez, subrayan que la operación es parte de un proceso recomendado en estos casos y recuerdan que el conductor ha “sobrevivido a una situación de extrema gravedad”.

Su recuperación “ha sido lenta, pero progresiva”, además de que aclararon que sigue recibiendo monitoreo permanente.

