Difunden números para colaborar con Rafa Villanueva luego de que le amputaran los pies

Montevideo Portal
La familia del conductor de televisión Rafael Villanueva difundió números de cuenta bancaria para solventar gastos de una compleja cirugía a la que debió someterse, que resultó en la amputación de ambos pies, todos los dedos de la mano izquierda y algunos de la mano derecha.
Allegados a Villanueva explicaron que, debido a los costos derivados de su internación en Maldonado (donde se encuentra hace más de un mes), solicitan apoyo económico para costear el tratamiento actual y los gastos futuros vinculados a su rehabilitación y alta médica.
Para quienes deseen colaborar con los gastos médicos y la futura compra de prótesis, se han habilitado las siguientes cuentas en el Banco Itaú: 7526160 en pesos y 5128299 en dólares.
El motivo de la intervención fue una infección generalizada que puso en riesgo su vida. Desde el centro médico se explicó que Villanueva superó la fase más crítica de la enfermedad y muestra señales de mejoría.
“Se mantiene despierto, neurológicamente está evolucionando y responde a órdenes simples”, añade el texto. A su vez, subrayan que la operación es parte de un proceso recomendado en estos casos y recuerdan que el conductor ha “sobrevivido a una situación de extrema gravedad”.
Su recuperación “ha sido lenta, pero progresiva”, además de que aclararon que sigue recibiendo monitoreo permanente.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]