Desde Montevideo, Calu Rivero reflexionó sobre la maternidad: “A veces me siento sola”

En el 2024, Calu Rivero se convirtió en madre por segunda vez junto con Aíto de la Rúa. La pareja le dio la bienvenida en las redes sociales a Bee (abeja en inglés). Ambos ya tiene otro hijo llamado Tao.

La actriz argentina, que se encuentra en Montevideo, aprovechó para hacer una reflexion en su Instagram sobre la crianza de sus hijos. “Maternar con el alma en los brazos. Qué fuerte es este momento.Dos chiquitos tan chiquitos. El tiempo que no alcanza. Las noches que no descansan. Los juegos que se multiplican. Las exigencias que crecen. Las responsabilidades, los haceres, los quehaceres, todo lo que sostiene, pero también todo lo que pesa.

“Hay días que me digo: 'bueno, hoy arranco', arranco a trabajar, a crear, a accionar en algo que no sea maternar. Porque las ideas están, el espíritu está, La agencia está, las ganas laten, pero el cuerpo, a veces, no responde. Y entonces me doy cuenta que antes de dar, tengo que darme. darme a mí lo que doy a ellos”, agregó.



Para cerrar, la DJ reveló los motivos por los que eligió hospedarse con sus pequeños frente a la Rambla de Pocitos. “Hoy me armé un plan hermoso: un hotel, una pausa, otro aire. A veces me siento sola en esta danza. Sola maternando, pensando, habitando este rol tan único. Pero sé que no soy la única. Sé que del otro lado hay otras como yo. Mujeres que sostienen, crían, laten, se reinventan. Este es el camino que elegí, a veces liviano, a veces intenso. Pero profundamente mío. Es el momento más inigualable de mi vida, donde me siento más viva y agradecida”, finalizo.



Semanas atrás, Calu Rivero, que reside hace muchos años en su casa sustentable en José Ignacio, lanzó en las historias de Instagram un “casting de almas viajeras” para buscarle una niñera a sus hijos, Tao y Bee, que se volvió viral en las redes sociales.

La actriz argentina quería encontrar a una persona que pueda seguir el ritmo de su familia nómade y cuidara de sus hijos. “¿Quién sos? (Nombre y apellido) ¿Cuántos años tenés? ¿Estado civil? (porque no es lo mismo estar libre que tener un equipo detrás) ¿Dónde vivís, o mejor dicho, desde dónde te moverías? ¿Cuál es tu magia, eso que te hace única/o para este rol? ¿Cuál es tu superpoder, tu gran fortaleza? ¿Y tu kryptonita, tu mayor debilidad?”, fueron los requisitos que pidió la artista para contratar a la cuidadora de sus pequeños.