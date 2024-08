Denunciaron a Alejandro “Marley” Wiebe en la Justicia por corrupción de menores

Pantallazo

El pasado martes 27 de agosto en el programa de LAM dieron a conocer que Alexandro Wiebe, mejor conocido como Marley, fue denunciado en la Justicia por corrupción de menores. El denunciante es Adrián Alfredo Molina, quien declaró que lo sucedido ocurrió cuando él tenía 17 años.

Pablo Ponzone contó los detalles de la causa y leyó el expediente en el programa de espectáculos de América TV. “Esto se inicio cuando tenia 17 años y duro 3 años. No me dejaba acercarme a la cocina para que no me vean las vecina. Yo era un adolescente muy tímido, introvertido, que tenía solo una amiga a quien le conté estas confidencias... Esa manipulación y mi inmadurez me llevaron a tener relaciones con él. Me buscaba en una esquina acordada previamente y me llevaba a su casa, donde comíamos y teníamos relaciones sexuales. Esto se inició cuando yo tenía 17 años y duró por más de tres años”, comenzó.

Según los detalles que trascendieron de la denuncia se trataba de una relación secreta. “Tiempo después tomé conciencia que la relación fue netamente sexual, limitada a las cuatro paredes de su casa, excepto por un par de viajes fuera de Buenos Aires. Incluso, cuando estábamos en su casa me obligaba a que no me acerque a la cocina en planta baja porque nos podía ver una vecina, y si salíamos a la piscina en el jardín, siempre teníamos que estar alejados para evitar que puedan”, agrego..

En otro tramo, el periodista dijo que el denunciando agregó algunos agravantes sobre el supuesto uso de drogas. “Alejandro colocó en mi nariz una sustancia que se llama poper, mientras me convencía para tener sexo en el jacuzzi. Me desmayé.”, aseguró.

Ángel De Brito sumó que este miércoles Telefe emitirá un comunicado sobre la situación del presentador de Survivor, que en Uruguay se transmite por Canal 10, y que Marley dará un móvil para Telefe noticias para dar su versión.