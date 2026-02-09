Pantallazo

Del fútbol al diseño: el emprendimiento de Martín Cáceres que sorprendió en redes

Martín Cáceres volvió a llamar la atención, esta vez lejos del fútbol, al mostrar su trabajo como diseñador y confeccionista en su propio emprendimiento de indumentaria. El exdefensor uruguayo no solo presta su imagen, sino que se involucra activamente en el proceso creativo y productivo de cada prenda.

La colección apuesta fuerte al streetwear de alta gama, con los pantalones como protagonistas. Predominan las siluetas oversize y los cortes wide leg, acompañados por un detalle distintivo: cordones frontales extra largos en colores contrastantes que funcionan como sello de autor.

La paleta combina tonos básicos como negro, blanco y gris grafito, con propuestas más jugadas, como estampados gráficos en verde menta y diseños camuflados en tonos tierra. También se suma un hoodie blanco de corte cropped y hombros caídos, alineado con la estética urbana de la marca.

El corazón del proyecto se ve en los videos donde Cáceres aparece trabajando en el taller, operando una máquina de coser y participando de la confección real de las prendas. Esta impronta artesanal le aporta autenticidad y posiciona a la marca como una propuesta de diseño personal y exclusiva.