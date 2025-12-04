Pantallazo

Del boho al rockero: los looks de las personalidades en el show de Shakira en Uruguay

Con todas las entradas agotadas, Shakira volvió a cantar en Uruguay por primera vez desde 2011, cuando se presentó en Punta del Este. Su esperado regreso reunió emoción, música y una fuerte presencia de figuras locales y regionales.

La uruguaya Meri Deal fue la telonera del show y sorprendió con un look Ileno de energía: un jean bordado con lentejuelas combinado con un top semitransparente con brillos, ideal para encender el clima previo a la llegada de la colombiana.

Entre las invitadas destacó Calu Rivero, quien mantiene una conexión especial con la artista. La actriz argentina es pareja de Aito de la Rúa, hermano de Antonio de la Rúa, quien fue pareja de Shakira durante 11 años. Además, la cantante volvió a hospedarse en La Colorada, la chacra familiar de los De la Rúa en José Ignacio.

Para el show, Calu eligió un vestido largo al cuerpo, de manga larga y tono ciruela, un diseño minimalista con detalles irregulares en azul, amarillo y naranja que aportaban un toque artístico.

Entre las "lobas" seleccionadas por Shakira para acompañarla en su entrada, varias destacaron por sus looks: Rosina Beltrán optó por un vestido mini de microtul, con un estampado boho chic, que combinó con biker boots negras, logrando un estilo fresco y moderno.

Denisse González, también loba, eligió un look edgy y rockero: pantalón de cuero con bolsillos abiertos adornados con tiras de strass, y un top abierto al centro, ajustado con cordones.

En la zona VIP se hicieron notar Anahí Lange y Jimena Sabaris, quienes disfrutaron juntas del show. Sabaris, embarazada, optó por un atuendo cómodo y canchero: jogger beige de tiro bajo y tank top negro. Lange, en cambio, eligió un look más vibrante con un vestido verde lima que destacó en la tribuna.