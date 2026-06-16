De Pampita a Tinelli: los famosos que viajaron al Mundial a alentar a Argentina

El Mundial 2026 ya se vive con total intensidad en territorio norteamericano y la marea argentinos de hinchas no para de crecer. Entre la multitud que acompaña de cerca a la Albiceleste, se destaca una enorme cantidad de figuras del espectáculo, el periodismo y de las redes sociales argentinas, quienes comparten el minuto a minuto de su travesía a través de sus perfiles digitales para alentar su país, que juega hoy contra Argelia.

Una de las presencias más llamativas en las redes fue la de Pampita Ardohain. La modelo y conductora posó radiante en las inmediaciones de uno de los imponentes estadios de la Copa del Mundo, vistiendo una camiseta albiceleste personalizada con su nombre y el emblemático número 10 en la espalda.

Por su parte, Zaira Nara también arribó al país organizador combinando estilo y pasión futbolera. La menor de las hermanas Nara se mostró en Miami luciendo lentes de sol de vanguardia y botas altas mientras descendía de un automóvil deportivo rojo, reflejando el característico glamour que traslada a cada uno de sus viajes. En la misma sintonía de disfrute y cobertura mediática, subió una imagen junto al Pollo Álvarez.

Marcelo Tinelli, que fue por el streaming de Infobae, utilizó sus historias de Instagram para mostrar la intimidad de su traslado en avión junto a su hija Micaela Tinelli. “Viajando con Tuta a Kansas. Vamos Argentina”, escribió el histórico conductor televisivo en una selfie que los muestra listos en pleno vuelo para alentar en una nueva jornada mundialista.

Hacia el mismo destino se dirigió la influencer y conductora de streaming Nati Jota, como parte de la cobertura del canal OLGA. En su trayecto por el aeropuerto, la joven se llevó una gran sorpresa al cruzarse con un histórico exjugador de la selección argentina y lo retrató en sus historias. “Ya en camino a Kansas se cruzó con este capo, Maxi Rodríguez”, detalló en la publicación.

Finalmente, el mundo del streaming pisa fuerte en esta cita deportiva. Sofía Jujuy Jiménez compartió una profunda reflexión con sus seguidores de Instagram con motivo de este gran desafío laboral y personal. A bordo de una embarcación en Miami, la modelo y conductora expresó su emoción por formar parte de las transmisiones oficiales de Somos La Casa: “Se viene la Sofi mundialista con cobertura y transmisión oficial... ¡Hablemos de cumplir sueños!”, manifestó con entusiasmo en su feed, sumándose así a la extensa lista de celebridades que viajaron para hacer el aguante al equipo liderado por Lionel Scaloni.