De Leones a elefantes: los días de aventura de safari de Nacho Álvarez en África

Pantallazo

Luego de pasar Año Nuevo en Punta del Este, Nacho Álvarez sorprendió a todos los usuarios de Instagram con el exótico destino que eligió para irse de viaje con sus hijos. El periodista uruguayo compartió sus días de expedición por Tanzania, en un safari por el Parque Nacional Serengueti.

Desde su cuenta, el conductor reflexionó sobre su aventura en África en el que vio animales de todo tipo como leones, cebras, elefantes, rinocerontes, jirafas, entre otros. También, el presentador mostró todas las variedades de vegetación que había en en lugar.

“Amor. Vida. Magia. Esto resume lo que estoy sintiendo en estos días dónde no paro de moquear. No sé cuánto es por la increíble experiencia de vivir África como se debe, recorriendo el Serengueti 12 horas por día para toparnos con animales de todo tipo. O si es por hacerlo con mis hijos, en estos viajes de aventura, naturaleza y complicidad de gustos. O quizás también por algo más que no termino de comprender pero empiezo a intuir: la vida es una; en los dos sentidos. Y por favor no metamos a la política en esto tan sagrado”, comenzó.



Para cerrar, Nacho Álvarez concluyó su mensaje con una emblemática frase del Rey león. “Viajar, en todas sus acepciones es animarse a vivir. Emprender, salir de la zona de confort. En todos los ámbitos. Supone un riesgo, pero vale la pena. Y que no se te escape la vida sin vivirla como se merece. ¡Hakuna Matata!”, finalizó.