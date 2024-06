Daiana Abracinskas tras sufrir una agresión de una mujer: “Todo tiene un límite”

Pantallazo

La semana pasada, Daiana Abracinskas y la politóloga feminista Soledad González protagonizaron un duro cruce en Polémica en el bar (Canal 10) por los cambios que introdujo el Poder Ejecutivo en la Ley de Violencia Basada en Género.

A raíz de este debate con González, Daiana Abracinskas contó que fue sufrió un episodio violento a la salida de la final de Peñarol vs. Aguada, en el que una mujer la calificó de “mugrienta” y “defensora de violadores”.

“Insólito y muy lamentable tener que vivir estas situaciones de violencia por las llamadas ‘sororas’. No sé quién es, ella claramente sí sabe quién soy yo. Se fue insultando, haciendo gestos que hablaban a las claras de su odio y violencia. Hay que poner un freno a quienes no nos quieren dejar ser libres y opinar”, escribió en las redes.

“Todo tiene un límite. Desde hace varios días vengo siendo agredida por redes sociales. Ahora saliendo de la cancha de Aguada vino una persona, y quiero que esa persona se identifique porque ella sí me conoce a mí y yo no sé quién es ella. Vino groseramente a faltarme el respeto. Se definió como abogada y feminista y me dijo que lo mío era un asco, que defiendo violadores y que soy algo que no la representa, lo cual no me molesta porque no intento representar a nadie”, comenzó en el video.

“No tengo por qué seguir sufriendo la agresividad y la violencia. ¿Esa es la forma en la que ustedes pretenden terminar con la violencia, incentivándola, viniendo a buscar a otra mujer para agredirla?”, sostuvo, y luego reveló lo que le dijo la mujer: “‘Nunca te vi en el juzgado, mugrienta, te vi en otros lugares’”.

Más adelante, la comunicadora sostuvo que llevará a esta persona a la Justicia: “He recorrido muchos lugares y me enorgullezco porque por eso soy lo que soy. Pero no tengo por qué aceptar más falta de respeto de este tipo de mujeres que son muy pocas, pero gritan mucho, que pretenden acallarnos a todas. Me encantaría que si alguien de todas las personas que iba caminando y que escuchó lo que esta ‘señora’ dijo, porque de señora tenía poco, más allá de maleducada y grosera. Me encantaría cruzármela en un juzgado para que vuelva a mostrar lo maleducada que es. Si alguien sabe el nombre, lo agradezco, porque tengo intenciones de denunciarla”.

“Hay que ponerle un freno al avasallamiento, hay que ponerle un freno a aquellas y aquellas que nos intentan acallar a los que pensamos distintos. No quieren un Estado de derecho y piensan que topeteando, insultando y llevándose por delante a la gente pueden tener la razón”, cerró.

Insólito y muy lamentable tener que vivir estas situaciones de violencia por las llamadas "sororas".

Se fue insultando, haciendo gestos qué hablaban a las claras de su odio y violencia.

Hay que poner un freno a quienes no nos quieren dejar ser libres y opinar. pic.twitter.com/Vn3UOSZnOB — Dra. Daiana Abracinskas (@DaiAbracinskas) June 7, 2024