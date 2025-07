DGO presenta series y películas nominadas a los Premios Emmy 2025

Pantallazo

Con motivo de la 77ª edición de los Premios Emmy, que se celebrarán el 14 de setiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, la plataforma de streaming y TV en vivo DGO anunció una selección especial de contenidos nominados a los galardones más prestigiosos de la televisión estadounidense.

La curaduría incluye títulos reconocidos en múltiples categorías, disponibles en la biblioteca On Demand para clientes con acceso a paquetes como HBO Max, Universal+ y Paramount+.

Producciones destacadas en la selección Emmy de DGO

The Last of Us

Adaptación del célebre videojuego de Naughty Dog. Competirá por Mejor Serie Dramática, mientras que Bella Ramsey y Pedro Pascal están nominados como Mejor Actriz y Actor en serie dramática.

Disponible para clientes con HBO Max.

El Pingüino

Miniserie ambientada en el universo de Ciudad Gótica, con Colin Farrell como protagonista. Suma 24 nominaciones, incluyendo Mejor Miniserie. También fueron nominadas Cristin Milioti y Deirdre O’Connell.

Disponible para clientes con HBO Max.

The White Lotus

La tercera temporada, ambientada en Tailandia, figura entre las más nominadas del año con 23 candidaturas, incluyendo Mejor Serie Dramática y varias actuaciones de reparto.



Disponible para clientes con HBO Max.

Mountainhead

Película que explora el accionar de magnates tecnológicos durante una crisis global. Compite en la categoría Mejor Película para Televisión.

Disponible para clientes con HBO Max.

Poker Face

Creada por Rian Johnson, esta serie de misterio y humor negro suma una nominación para Cynthia Erivo como Mejor Actriz Invitada en comedia.

Disponible para clientes con Universal+.

Saturday Night Live

El histórico show, que cumple 50 años al aire, suma una nominación para Bowen Yang como Mejor Actor de Reparto en comedia.

Disponible para clientes con Universal+.

El cuento de la criada

La serie distópica protagonizada por Elisabeth Moss recibió una nominación para Cherry Jones como Mejor Actriz Invitada en drama.

Disponible para clientes con Paramount+.