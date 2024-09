Coscu sobre la escena musical de Uruguay: “Va crecer cuando apoyen a sus artistas”

Pantallazo

En las últimas semanas, Coscu hizo viral el tema del Joaquin Da Rosa, mejor conocido como el Joaco De Piedras Blancas, “El traje del PSG”. El tema del cantante uruguayo se volvió tendencia en YouTube y en varias plataformas digitales.

A partir de esta acción, el streamer argentino subió un TikTok con el mensaje de que los “uruguayos sean más compatriotas”. “Yo amo la escena de Uruguay y siempre voy a estar para bancarios a full. Desde el que tiene 100 views a 500 mil”, comenzó.

“A todos los he bancado y siempre los voy a bancar. No me digan a mí que estoy tirando en contra de la escena. Lo que más quiero es que la escena crezca. El que lo atendió mal, ok”, agregó.

Luego, el influencer aclaro que esos dichos no fueron para criticar al país y mencionó a Agus Padilla, quien en su momento dijo que recibía más apoyo de los chilenos, que uruguayos. “Yo siempre banqué a Uruguay. No es que ahora me estoy poniendo en contra de Uruguay. Lo que creo es lo que una vez dijo Agus Padilla es que Uruguay no apoya Uruguay. Van a crecer cuando Uruguay apoye a Uruguay”, sostuvo.

“La audiencia de Uruguay, los viewers de Uruguay, el público uruguayo tiene que apoyar a los artistas uruguayos. Hay mucho hate en Uruguay. Tienen que bancar a los artistas. Qué paren con el hateo y empiecen a bancar a sus artistas”, cerró.