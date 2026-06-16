Conmovedor video de Gerardo Romano en su visita a Gustavo antes del partido de Argentina

El actor argentino Gerardo Romano compartió una profunda y conmovedora amistad con Gustavo. A través de sus redes sociales oficiales, mostró cómo lo visita, lo acompaña y le dedica emotivos mensajes de aliento en este momento. Esta actitud no es aislada en su vida: además de su fuerte vínculo con Gustavo, el actor suele realizar visitas solidarias a personas mayores en residencias, demostrando una faceta muy humana y cercana que va más allá de las cámaras.

En esta oportunidad, Romano conmovió profundamente a sus seguidores al compartir una íntima y emotiva grabación de su visita a su gran amigo Gustavo. El video, registrado antes de un partido de la selección argentina, refleja el fuerte lazo que une a los artistas y la contención mutua en momentos delicados.

En el inicio de la filmación, Romano se grabó a sí mismo en primer plano con un look invernal antes de mostrar el entorno. Con un tono profundamente afectuoso, el actor enfocó directamente el rostro de su amigo recostado y expresó con ternura: “Mirá, mirá cómo vine a lo que es seductor, no voy a contar cosas que él me...”, frase que quedó plasmada en los subtítulos de la imagen mientras Gustavo miraba fijamente a la cámara.

Además de registrar ese cruce tan cercano, Romano aprovechó para mostrar la intimidad del lugar y saludó a los compañeros con los que su amigo comparte la habitación de internación. En el lugar se encontraba encendida la televisión con el análisis deportivo previo al encuentro de Argentina, que sirvió como un momento de distracción y compañía para todos los presentes en la sala. La publicación no tardó en llenarse de mensajes de aliento y cariño por parte de los usuarios, sensibilizados por el gesto del actor.