Con récords de audiencia, Tini presentó su propio festival y habló de la salud mental

Pantallazo

Pese a los disturbios que causaron las fans, la presentación del anuncio de “Futttura”, el festival propio de Tini Stoessel fue todo un éxito en las plataformas digitales. La cantante argentina estuvo en Rumis (La casa) y batió récords de audiencia con 260k de usuarios conectados de todas partes del mundo.

Además, la artista dio un concierto gratis en la calle y cantó frente a 30 mil personas que se encontraban ahí. “Cielo” “Pa” “Carne y hueso” “Buenos Aires” “Triple T” “Cupido” y “Miénteme” fueron los temas que le dedicó a los fans.

tini puede cantar “pa” 85 veces y todas las veces voy a llorar de la misma manera#LACASAxTINI pic.twitter.com/T75CC7btqQ — ce (@celesxtini) April 4, 2025

Previo a su show, Tini tuvo un mano a mano con Telenoche y habló de este nuevo proyecto, que se llevará a cabo el 24 de octubre en Buenos Aires. “La gente va a poder estar ahí desde las tres de la tarde, por eso tiene este concepto de festival, que la gente pueda ir a disfrutar y yo también pasar por todas las etapas que fui viviendo, y hasta a mí me parecía muy loco por todas las cosas que pasé, que viví. Escucho ciertas canciones y me genera mucha emoción”, lanzó la cantante, sobre el evento que se llevará a cabo el 24 de octubre y cuyas entradas estarán disponibles a partir del próximo lunes.

Acto seguido, la estrella argentino ahondó sobre la salud mental y contó cómo se encuentra ahora: “Estoy mucho mejor. Obviamente que sigo en tratamiento con mi psiquiatra, con mi psicóloga, pero ya mucho mejor desde lo que me había pasado a día de hoy. Mejorando en todos los aspectos y eso me tiene supercontenta, pero también creo que forma parte de la vida y hoy lo entiendo desde ese lado, y hoy tengo un montón de herramientas y entendimiento sobre el tema, entonces lo abordo desde otro lugar”.

“Forma parte de mi vida y también entiendo que no tiene nada de malo hablarlo y contarlo. Lo mejor que me pasó en ese momento fue poder verbalizarlo, saber que había personas ahí que estaban para escucharme y para acompañarme, y que yo no estaba loca“, agregó.

“Estaba pasando por un momento que le puede pasar a cualquiera, y entender qué me podía pasar a mí teniendo éxito, teniendo dinero, una familia recontra conformada, pero es una enfermedad mental que te ocurre y le puede pasar a cualquier persona”.