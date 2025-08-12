Con el recuerdo a Sonsol, Básquetbol de Primera festejó sus 40 años al aire: “Un orgullo”

Pantallazo

El programa deportivo Básquetbol de primera celebró este martes sus 40 años al aire, luego de su estreno el 12 de agosto de 1985 en Radio Universal. En un comienzo, era conducido por Alberto Sonsol y contaba con la participación de Rubén Vázquez y Óscar Abero.

En el inicio, Federico Buysán, conductor actual del ciclo, destacó la trayectoria del programa, que pasó por Sport 890 para luego desembarcar en El Espectador, con Sonsol, Carlos Peinado y Favio Ottonello. “El paso del tiempo es inexorable, y hoy hay personas que fueron vitales en ese camino, que, lamentablemente, ya no están”, sostuvo. En tal sentido, recordó a Sonsol, Vázquez, Abero y Julio César Gard, todos fallecidos. “Básquetbol de primera sigue con su nombre, en este caso al mediodía”, agregó.

“Se me vino a la cabeza el homenaje que el básquetbol entero le hizo a papá cuando cumplió 35 años de Básquetbol de primera”, recordó Lali Sonsol en relación al programa de 2020 que tuvo a la familia Sonsol al aire, con el recuerdo de muchos integrantes del deporte homenajeando al periodista ya fallecido. “Agradecer a todos los que han sido parte de estos 40 años, quienes sin dudas forman parte de este gran camino. Muchas cosas han cambiado, pero la pasión por el básquetbol y el fuego cada vez que se abre el micrófono sigue intacto”, recalcó.

Por su parte, Fernando Corchs destacó: “El orgullo de todos los días, pero particularmente de hoy, de hacer Básquetbol de primera. Millones de recuerdos. Siempre fue un orgullo, y una marca registrada”.

Por último, Santiago Rodríguez también destacó el homenaje: “Básquetbol de primera fue mi impulso hacia el básquetbol. Mi familia no era basquetbolera, pero escuchar la radio en la medianoche hizo que viera este deporte tan apasionante”. “Es un legado, y un orgullo tremendo”, señaló.

“Es un día especial, lindo, pero más lindo es poder seguir compartiéndolo”, sentenció Buysan.

