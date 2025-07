Con el recuerdo a Jorge Traverso, Alfonso Lessa se despidió de Canal 5

Pantallazo

El comunicador y politólogo Alfonso Lessa se despidió de la pantalla de Canal 5 este lunes por la noche en el cierre de la emisión de Canal 5 Noticias.

Sobre el cierre del programa, Lessa agradeció a sus compañeros, camarógrafos, editores y demás colaboradores que lo acompañaron en su pasaje. “Tuvimos la oportunidad de hacer columnas, de hacer documentales”.

En esta línea, ponderó la realización de la serie documental 1973: acá no va a pasar, ciclo documental de 18 episodios “que generó mucho trabajo”, agregó. “Terminamos con un hito histórico en vivo, acá con Mujica, falleció tiempo después, con Sanguinetti y con Luis Lacalle Herrera”.

Además, Lessa se refirió a su pasaje del ciclo Periodistas, el cuál finalizó en diciembre de 2024. “Creo que logramos un buen producto y un gran grupo humano”, subrayó.

“Recuerdo a los primeros que estuvieron, pero sobre todo quiero recordar al último grupo: a Estela, la productora general, al Zapo (Diego Zas), a Magui (Magdalena Prado)”, continuó, “y en especial quiero recordar a una persona muy particular, que fue Jorge Traverso. No solo un enorme periodista, sino una enorme persona, un tipo extraordinario que siempre metió para adelante, que cuando estuvo con problemas de salud no se le notaba, venía y trabajaba como todos los días”, agregó, a pocos meses del fallecimiento del exconductor.

“Con el agradecimiento a la audiencia, con el deseo de éxito de esta nueva etapa y con el recuerdo sobre todo de Jorge, mando un abrazo a todo el mundo”, sentenció.