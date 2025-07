Comediante argentino se cruzó con un espectador en vivo: “Que se vaya y listo”

Pantallazo

Un incómodo momento vivió el influencer y comediante Mike Chouhy en una presentación de su show de stand up titulado Tibio.

En medio de un monólogo, el actor, que posee casi un millón de seguidores en su Instagram, fue increpado por un espectador que entendía que Chouhy le faltaba el respeto a las mascotas. “Maestro, escuchame: ¿Por qué hablás mal de los perros”, gritó el hombre, y generó un silencio en el público presente.

El comediante, claramente incómodo, descartó cualquier tipo de ofensa, mientras la esposa del ofendido le pedía a Chouhy que “no le haga caso”. “Con los perros no, tengo once. Si vos no tenés conducta y no te dan amor es porque no te quieren”, soltó el hombre.

Ya con un tono más solemne, el actor le ofreció abandonar la sala y que se le devuelva el precio de la entrada. Acto seguido, se retiró bajo los abucheos del público presente, que tomó clara postura sobre Chouhy. “Que mejor se vaya, y listo”, pidió el actor ante el cruce del hombre con otros espectadores.

Segundos después, el comediante intentó salir con humor de la situación y provocó la carcajadas de los espectadores. “Once perros no me parece tan… hay un montón de gente que tiene once perros. Tipo San Lorenzo”, bromeó.





