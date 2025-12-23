Christian Petersen continúa internado: dio positivo en cocaína y metanfetaminas

Pantallazo

El reconocido chef argentino Christian Petersen, quien se encuentra internado tras sufrir una descompensación cardíaca durante una expedición al volcán Lanín, en la provincia de Neuquén, dio positivo en cocaína y metanfetaminas.

El empresario se encuentra hospitalizado en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes desde el pasado 12 de diciembre tras presentar una falla multiorgánica.

El incidente ocurrió mientras Petersen intentaba realizar la travesía hacia la cima de un volcán. En ese momento, un médico que acompañaba la expedición detectó los primeros signos de alarma y activó inmediatamente el protocolo de emergencia, lo que permitió su traslado rápido a un centro de salud.

Según informó la periodista Fernanda Iglesias, el resultado del examen toxicológico resultó positivo en cocaína y metanfetamina.

Un comunicado de Parques Nacionales de Argentina detalla que el chef presentó “un cambio de actitud”, por lo que se puso violento y fue apartado del grupo en el que se encontraba.

